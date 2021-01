Devises : le $ se redresse vers 1,22/E malgré chute emploi US

Le Dollar se redresse vivement contre toutes devises après la publication d'un mauvais 'NFP', avec une dégradation du marché du travail bien plus sévère que prévu, ce qui semble pout le moins paradoxal.



Le billet vert reprend +0,55% face à l'Euro vers 1,2210, +0,2% face au Yen et au Franc suisse (à 104 et 0,887 respectivement) et cela résulte mécaniquement d'une nette hausse de sa rémunération (+11Pts en 1 semaine) et en relatif (par rapport aux Bunds, OAT, '10 ans' japonais).



Les T-Bonds US subissent une forte tension de +5Pts à 1,12%, malgré de bien mauvais chiffres concernant l'emploi : l'économie américaine a détruit 140.000 jobs non agricoles en décembre, selon le Département du Travail (contre +70.000 espéré).



Le taux de chômage reste inchangé en décembre (à 6,7% au lieu de 6,8%) et le taux de la population active (personnes en activité/population en âge de travailler) demeure très faible à 61,5%, loin des 67,3% de janvier 2020.



Il devient difficile d'expliquer pourquoi avec de tels chiffres, le rendement des bons du Trésor US à 10 ans grimpent de la sorte tandis que de 1 mois à 3 ans, les taux ne bougent pas (ils s'étagent de 0,09% à 0,2% et finissent la semaine quasi inchangés).

Manifestement, il y a des anticipations inflationnistes à moyen terme mais une sérénité inébranlable concernant les risques d'inflation d'ici 2024.



NB: la hausse du Dollar et la tension des taux provoque une lourde rechute de l'Or de -3,8% vers 1.830$ tandis que le Bitcoin, surnommé 'or numérique' s'envole vers 41.500$ alors qu'il n'offre pas non plus de rendement et se veut une protection contre la dévaluation du Dollar... mais ne réagit pas face à son appréciation de 1% en 48H.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.