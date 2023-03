Devises : le $ se renforce avec bonnes stats et la Deutsche.B

Le billet vert s'est refait une santé ce vendredi, le Dollar Index progresse de +0,6% vers 103,15, à la faveur d'une hausse de +0,5% face à la Livre et au Franc suisse... mais il s'effrite de 0,5% sur la semaine écoulée (et le Yen résiste et réplique son cours de jeudi à 130/$).



Le Dollar s'adjuge surtout un gain de +0,7% face à l'euro (1,0745) à la faveur de chiffres d'activité robustes aux Etats Unis : le secteur privé américain a vu sa croissance nettement s'accélérer en mars, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'est établi à 53,3 en estimation flash, un plus haut de 10 mois, après s'être hissé à 50,1 le mois précédent.

'La production a connu une croissance solide alors que les conditions de la demande se sont améliorées et que les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance', explique S&P Global, qui pointe cependant aussi une accélération de l'inflation des prix de vente.



Petit bémol avec une diminution de 1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 5% en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de -4,5%).



Le Dollar a également été favorisé par des achats de précaution alors que le plongeon de Deutsche Bank porte une ombre sur la stabilité financière dans l'Eurozone.

Ce matin, les investisseurs avaient pris connaissance de l'estimation flash concernant l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale dans la zone euro. Celui-ci s'est redressé pour un cinquième mois consécutif en mars, s'établissant à 54,1, un plus haut de dix mois, contre 52,0 en février.

La croissance s'est à nouveau appuyée sur les performances du secteur des services, dont l'activité a enregistré sa plus forte expansion depuis mai 2022. Dans le secteur manufacturier en revanche, les niveaux d'activité ont stagné en mars.





