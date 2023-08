Devises : le $ se renforce suite à la détente des taux en UE

Après une entame de séance dans le rouge (plancher à 1,0930/E), le Dollar s'est renforcé face à l'Euro au fil des heures pour terminer en hausse ce soit de +0,35% à 1,0850.

Il s'est redressé à mesure que les rendements reculaient en Europe : les Bunds effacent 6Pts à 2,646%, nos OAT -7Pts à 3,178% (après une culmination à 3,243%) et les BTP italiens effacent -10Pts vers 4,3050%.



Côté chiffres, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé de 2,2% le mois dernier (juillet) : c'est significatif mais ce n'est pas un effondrement avec 4,07 millions de transactions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a atteint 406.700$, en progression de 1,9% sur un an (de riches acheteurs qui n'ont nul besoin d'emprunter restent bien présents).

Le Dollar Index avance de +0,3% à 103,60 (le $ gagne 0,2% face au Franc suisse et 0,25% face au Yen) à 48H du début du symposium de Jackson Hole à l'issu duquel Jerome Powell prendra la parole: aucune annonce spectaculaire n'est attendue.



'Le marché monétaire prévoit que les taux d'intérêt aux Etats-Unis vont rester pendant une grande partie de l'année 2024 au-dessus de 5%, ce qui soutient le dollar (absence de perspective de récession, donc aucune baisse des taux à venir)', expliquent les équipes de DeftHedge.



