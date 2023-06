Devises : le $ se replie de 0,3% après CPI, à 24H décision FED

(CercleFinance.com) -Le Dollar s'affaiblit apparemment (pas contre toutes les devises puisqu'il gagne 0,45% face au Yen) après la publication du 'CPI' US alors le scénario d'un 'statu quo' sur les taux US demain semble acté.



Il y a encore débat sur une hausse de 25Pts fin juillet (anticipée à 65% seulement).

Le Dollar Index lâche 0,35% vers 103,3 alors que le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a fait le grand écart en intraday.

Alors qu'il se repliait de -9Pts à 3,68% ce matin, il affiche ce soir +1Pt à 3,68%.

Ce 'CPI' -une des 'stats' US les plus attendues depuis 1 mois- ressort parfaitement conforme aux prévisions: les prix à la consommation ralentissent à +4% en annualisé (+0,1% en séquentiel) et l'inflation 'core' (hors éléments volatils) ralentit à 5,3%, comme prévu... une valeur en réalité très proche de novembre et décembre 2021, et encore bien éloigné des 2%.

Ce matin, les cambistes avaient pris sans broncher connaissance du taux d'inflation annuel en Allemagne.

Celui-ci est ressorti à +6,1% en mai 2023, marquant ainsi une poursuite du ralentissement après des taux de +7,2% en avril et de +7,4% en mars.



L'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne ressort contrasté : il a légèrement augmenté en 'global' en juin pour s'établir à -8,5 points, soit 2,2 points de plus qu'en mai, mais une lecture plus détaillée montre que 'les experts ne s'attendent pas à une amélioration de la situation économique au second semestre'.



'Les secteurs orientés vers l'exportation, en particulier, devraient obtenir des résultats plutôt médiocres en raison de la faiblesse de l'économie mondiale', explique le président de ZEW, Achim Wambach.



Si l'évaluation des perspectives se redresse un peu, l'évaluation de la situation économique actuelle de l'Allemagne, en revanche, s'inscrit en très forte baisse : l'indice correspondant chute de 21,7 points et se situe actuellement à -56,5 points.

Cela n'a pas empêché l'Euro de faire une poussée jusque vers 1,0820 (+0,55%) avant de se tasser un peu en fin de journée vers 1,0790 (+0,3%).





