Devises : le $ se replie modeste à la veille de Jackson Hole

Le Dollar finit dans le rouge (-0,2% face à l'Euro à 1,0862, le Dollar Index s'effrite de -0,15% à 103,40) mais le 'fait du jour' c'est le sursaut du Yen qui avait testé une zone critique la veille et encore en début de nuit vers 145,90.

Le Yen reprend 0,7% face au billet vert à 144,85 après avoir gagné jusqu'à 1% à 144,50.



Le Dollar a pu être marginalement affaibli par le fort recul du 'PMI' des 'services' aux Etats Unis, de 52,5 vers 51 : les T-Bonds en profitent pour effacer -13Pts à 4,2000%.

Mais comme les taux se sont repliés de -15 à -16Pts en Europe, cela n'explique pas l'écart du jour.

Pas plus que la publication d'une hausse de +4,4% des ventes de maisons neuves aux USA, avec 714.000 transactions en rythme annuel, mieux que les 704.000 attendus.



La Livre (-0,1% face au $, -0,3% face à l'Euro) a plutôt bien résisté au plongeon du rendement des Gilts de -20,5Pts de base à 4,500%, la plus forte embellie observée depuis les 12/13 juillet dernier.



Les cambistes vont maintenant tourner leur regard vers la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole.



