Devises : le $ se replie nettement, la Livre turque au + bas

Le billet vert a nettement reperdu de l'altitude en ce jeudi, avec un repli de -0,45% du 'Dollar Index' (à 96,05), au lendemain de prises de positions très claires de la FED en faveur de la lutte contre l'inflation, avec 3 hausses de taux attendues en 2022 puis 3 de plus en 2023.



La BCE au contraire, continue d'exclure une hausse de taux en 2022 et repousse le plus loin possible l'horizon d'une hausse en 2023, si l'inflation revenait à proximité des 2%.



La BCE a laissé ses taux directeurs inchangés et a décidé de doubler le rythme mensuel de ses achats nets dans le cadre de l'APP à 40 milliards d'euros au cours du deuxième trimestre 2022 (pour 'amortir' l'extinction du PEP), puis réduira à 30 milliards au cours du troisième trimestre.



Mais le PEPP sera effectivement 'éteint' fin mars, les lignes arrivant à échéance dans son 'bilan' (de cet encours de 1.850MdsE) seront remplacées par des achats équivalents ('stérilisation du bilan', ce qui pourrait représenter plus de 200MdsE/an): les liquidités ne devraient donc pas manquer.



Il est à noter que 3 membres de la BCE, et pas des moindres puisque la Bundesbank en fait partie, ont voté contre l'inaction de la BCE face à l'inflation.



La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi, en milieu de journée, avoir décidé de relever son taux directeur de 0,15 point, à 0,25%, une décision prise à la quasi unanimité par huit voix contre une parmi ses membres.



Le comité a également décidé à l'unanimité de maintenir son programme d'achat d'obligations d'Etat à 875 milliards de livres sterling, soit un total de 895 milliards en incluant les obligations d'entreprises non financières à note de crédit 'investissement'.

Ces décisions font l'effet d'un 'non-événement' puisque la Livre grappille 0,35% face au Dollar, c'est un peu plus que les +0,3% de l'euro à 1,1320.



A noter un nouvel effondrement de la Livre turque, de -6% face au Dollar (vers un nouveau plancher de 15,65), soit bientôt une division par 2 depuis fin août (en cas de test de 16,50, ce qui devrait être le cas demain, au rythme actuel).

La Livre turque verrait alors son cours divisé par 3 depuis janvier 2020.



Les chiffres US du jour aux Etats Unis apparaissent contradictoires: les mises en chantier de logements se sont accrues de 11,8% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.679.000 en rythme annualisé, un niveau bien supérieur au consensus.



Le Département du Commerce a publié en parallèle le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures: ils ont augmenté de 3,6% à 1.712.000 en novembre, dépassant là aussi l'estimation moyenne des économistes.



La croissance manufacturière décélère nettement en décembre, selon la Fed de Philadelphie, dont l'indice ressort à 15,4 pour le mois en cours contre 39 paru en novembre, et alors que le consensus attendait une baisse plus modérée.





