Devises : le $ se replie surtout face au Yen à la veille FOMC

Le Dollar s'est légèrement affaibli au lendemain d'un rebond de +0,5% : le Dollar Index s'effrite de -0,2% vers 101,9 et le doit à la nette détente des taux US : les T-Bonds se détendent de -13Pts vers 3,44% alors que la Bourse de New York consolide lourdement dans le sillage des banques régionales (PacWest Bankorp, Metropolitan Bank, Western Alliance dévissent de -20 à -25%).



Le marché valide à presque 100% l'annonce d'une nouvelle hausse de 25 points, (vers 5,00/5,25%) il subsiste une petite minorité de gérants qui juge possible un dernier tour de vis en juin (5,50%).

Le Dollar a surtout perdu du terrain face au Yen (-0,75%), face au Franc suisse (-0,3%), et à l'Euro (-0,25% vers 1,1000).



L'Euro a été partagé entre un léger soutien lié à la persistance de l'inflation dans la zone Euro : le taux d'inflation annuel remonte légèrement à 7,0% en avril 2023, après 6,9% en mars, selon la 1ère estimation rapide d'Eurostat.

A noter que l'Italie voit son taux d'inflation remonter de +8,00 à 8,3%, les Pays bas de 4,4% vers 5,2%.

La BCE devrait opter jeudi pour une hausse de taux de 50 points de base et augmenter encore de 25 à 50Pts en juin



Plusieurs autres chiffres traduisent un affaiblissement de la conjoncture : les ventes de détail en Allemagne chutent de -2,4% en 'séquentiel' (contre +0,4% attendu) et de -8,3% sur 1 an.

Côté activité industrielle, l'indice manufacturier allemand (PMI) se dégrade de -0,2Pts à 44,5%.

En France, c'est plus brutal encore avec -1,7Pts à 45,6, le Royaume Uni s'en tire mieux avec -0,1%.





