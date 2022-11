Devises : le $ se reprend, dopé par la chute du Yen

Le Dollar Index a progressé au fil des heures et le '$-Index' affiche ce soir un gain de +0,9% vers 108.

Il le doit surtout au vif repli du Yen (-1,3%) qui retombe vers 142$: son partenaire -la Chine- rétablit des confinements massifs avec l'apparition de nouveaux cas de Covid, des millions de salariés supplémentaires sont restés chez eux ce lundi... ce n'est pas bon pour l'activité.



Le billet vert a progressé symétriquement par rapport à la rechute du pétrole vers 87$ (-1%).



L'Euro a cédé -0,9% à 1,0230 alors que les prix à la production allemands sont ressortis nettement en-deçà des attentes.

Les prix à la production allemands ont accusé une baisse inattendue de -4,2% en Allemagne au mois d'octobre, leur première diminution en 2 ans et demi, sous l'effet du net recul des prix de l'énergie.



Destatis attribue ce repli de 45,8% vers 34,5% à la chute de 10,4% des prix de l'énergie d'un mois sur l'autre, essentiellement due à la diminution des coûts de l'électricité et du gaz naturel.



La Livre Sterling s'effrite de -0,7% à 1,1800$ alors que le rendement des 'Gilts' efface -3,5Pts à 3,200%.



Le billet vert vient de reprendre 2% en 3 séances : hauts responsables de la Fed ont récemment multiplié les déclarations ne laissant guère de place au doute quant à la poursuite des tours de vis monétaires.



Les cambistes qui restent à la recherche de catalyseurs devront attendre mercredi pour découvrir les derniers indices d'activité PMI en Europe, des commandes de biens durables et de la confiance des consommateurs du Michigan aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.