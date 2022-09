Devises : le $ semble avoir testé un sommet (provisoire ?)

Le Dollar Index a battu un nouveau record de 20 ans à 104,78 alors que que la Livre Sterling s'effondrait vers 1,053$: la vapeur s'est inversée à midi avec l'intervention de la BoE qui intervient pour soutenir les 'obligations longues' (victimes d'un krach historique de -20% en 3 heures sur les maturités de 20 à 30 ans) entre 9H et 11H59.



Le Dollart Index en termine en repli de -1,25% vers 112,7 alors que l'Euro et la Livre reprennent +1,4% face au Dollar à 0,9725 et 108,75 (soit +3% en quelques heures)... et le Franc suisse grimpe de +1,5% vers 0,9770.



L'Euro avait bien mal commence la journée, avec un plus bas annuel (0,9540) car un très mauvais chiffre a été publié ce matin en Allemagne: la confiance des consommateurs germaniques chute vers -42,5 en octobre.

La composante des attentes de revenu a plongé de 22,4 points pour atteindre un niveau record de -67,7 (pire que durant la crise Covid), ce qui implique un risque de contraction des dépenses de consommation.



Le Dollar souffre également d'une baisse de son rendement lequel culminait au-dessus des 4,00% pour le '10 ans' (vers 4,02%, au plus haut depuis l'automne 2008) mais a fait machine arrière.

Le T-Bond recède -17Pts en quelques heures vers 3,790%.

Mais il y beaucoup plus spectaculaire: les annonces de la Bank of England provoque une détente de -45Pts de base des Gilts britanniques vers 4,06%.





