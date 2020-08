Devises : le $ swingue entre 1,1765 et 1,19/E et finit stable

27/08/2020 | 20:39

La montagne ('Grand Teton' dans le Wyoming, au pied de laquelle se déroule le symposium de Jacksdon Hole) accouche d'une souris sur le marché des changes avec un Dollar qui finit inchangé face à l'Euro (à 1,1830), mais après avoir swingué au sein d'une large fourchette de 1,1765 à 1,1900.



Ce fut donc une Journée contrastée et volatile sur le Forex, le billet vert fluctuant au gré des anticipations puis des interprétations du discours de Jerome Powell.



Jerome Powell indique que la FED s'inquiète d'une inflation actuellement trop faible et reste bien déterminée à utiliser tous ses outils de stimulus monétaire sans restriction (d'où le repli du Dollar).

La FED accorde la priorité au plein emploi dans tous les secteurs d'activité et pourrait donc tolérer à terme un peu plus d'inflation pour parvenir à cet objectif (d'où le repli du Dollar).

La FED se veut 'flexible' et dévoile le concept 'd'inflation moyenne' (entre 1 et 3% ou 0,00% et 4% ? Sur quelle durée ?) mais en cas d'amplification des pressions inflationnistes, la FED n'hésiterait pas à agir (d'où le rebond du Dollar).

Du coup, les cambistes ne savent plus si la FED se montrera accommodante 'jusqu'au bout' ou s'il faut s'attendre à un changement de discours si l'inflation accélérait rapidement au-delà de 2%.

Le Dollar est resté stable face à la Livre et au Franc suisse et ne progresse que face au Yen (+0,6% à 106,6).



La stabilité du Dollar reflète peut-être la neutralité des statistiques du jour: le PIB américain est ressorti en chute de -31,7% en rythme annuel au deuxième trimestre 2020 après -32,9% selon la deuxième estimation du Département du Commerce (le consensus n'anticipait qu'une révision à -32,5%).



Par ailleurs, l'indice de prix PCE a reculé de 1,8% au deuxième trimestre, à comparer à une hausse de 1,3% au premier trimestre. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,6% à -1% d'un trimestre sur l'autre.

Petite embellie du côté du chômage en données 'hebdo': le Département américain du Travail a dénombré 1.006.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.104.000 la semaine précédente (nombre révisé de 1.106.000 en estimation initiale).

Le nombre de chômeurs indemnisés reste voisin de 14,55 millions contre 14.75 millions la semaine précédente.



Enfin, les promesses de ventes de logements neufs progressent de +5,9% au mois d'août, 2 fois plus fort que prévu.



