Devises : le $ tente de rejoindre les 1,18/E, dopé par T-Bond

22/10/2020 | 19:58

Le Dollar se redresse de +0,35% face à l'Euro vers 1,1820 : il profite enfin du différentiel de rendement positif des T-Bonds qui affichent +0,85% (+3,5Pts), au plus haut depuis le 7 juin dernier (et la culmination sous les 0,91/0,95%), tandis que les Bunds ne rajoutent que +1,8Pt à -0,58%.



Cette tension des taux longs US (le '30 ans' affiche 1,65%) est à relier aux reventes de logements anciens qui explosent aux Etats Unis de +9,4%, à 6,54 millions de transactions (contre +6,2% attendu).



Le prix médian des maisons grimpe à 311.800$, la hausse atteint +14,8% sur 12 mois, avec des disparités notables entre l'ouest (Californie, Oregon) qui connait des hausses de +16,2% et le centre où les prix affichent +7%.



Autre facteur de soutien au billet vert, les indicateurs avancés du Conference Board ressortent légèrement supérieurs aux anticipations avec +0,7% au lieu de +0,6% attendu.



La Livre Sterling consolide de -0,4% face au $ (vers 1,3088) après son envolée de +1,2% de la veille (le rendement de la Livre a pris +10Pts depuis mardi matin).



