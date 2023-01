Devises : le $ tente un timide rebond, l'Euro/FCH à parité

Le Dollar s'est légèrement raffermi en cette veille de publication du 'CPI' (chiffres de l'inflation US en décembre), le $-Index grappille 0,1% à 103,3 : le différentiel de rendement entre les T-Bonds ou les OAT/Bund s'est opéré largement un faveur du billet vert.



En effet, les T-Bonds ne reculent que de -4,5Pts tandis que nos OAT effacent -14Pts à 2,654%, et les Bunds -13Pts à 2,163% et les BTP italiens presque -20Pts à à 4,014%.



Un écart de 10Pts, c'est très significatif et assez rare, surtout en l'absence complète d'indicateurs 'macro' ce mercredi.



Rien qui étaye un différentiel de conjoncture ou une évolution de l'attitude de la FED par rapport à la BCE.

Mais des cambistes citent une 'tendance de fond' qui se met en place en faveur de l'Euro depuis le début du 4ème trimestre 2022 et qui se confirme largement en ce début d'année: elle pourrait perdurer tant que les prix de l'énergie demeure bas, ce qui favorise le vieux continent face à des Etats Unis avantagés jusqu'ici par leur autosuffisance gazière et pétrolière.



En Europe comme aux Etats Unis, les investisseurs espèrent être confortés dans leur espoir d'une politique monétaire plus accommodante des banques centrales dès 2023, accompagnée d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie (récession courte et modérée, voir pas de récession).



L'Euro s'est hissé jusque vers 1,077$ avant de temporiser vers 1,0750 (+0,15%). Le Dollar a de son côté grappillé +0,2% face à la Livre et +0,25% face au Yen, alors que le Japon connait une inflation de 4%, un niveau jamais vu depuis les années 1980 (et 1981 pour être précis).

La devise la plus faible a été le Franc suisse qui chute de -1% face au $ (0,933) et de -1,20% face à l'Euro qui repasse le cap de la parité à 1,002.



S'agirait-il d'une prise en compte tardive des pertes historiques subies par la BNS sur les marchés en 2022 ?



Les marchés anticipent un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis (vers 6,5 ou 6,6%), laquelle avait atteint 7,1% au mois de novembre, soit son plus bas niveau en presque un an.



