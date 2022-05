Devises : le $ teste son sommet 2022 au détriment or & argent

Le Dollar Index (DXY) a inscrit un nouveau record annuel à 103,98 et tente de soulever la résistance des 103,8E (son niveau ce soir, soit +0,2%).



La séance a été peu volatile sur le FOREX, contrairement aux marchés de taux (nette détente des rendements, mais mouvent assez synchrone entre les US et l'Eurozone) avec un manque de catalyseurs macro-économiques.



Les écarts sont demeurés modestes : le Dollar affiche un gain de 0,2% face à l'Euro (1,0535), de +0,15% face au Franc suisse et de +0,1% face au Yen et la Livre.

La détente des taux longs est sensible, avec -8Pts sur nos OAT à 1,55% et un écart identique sur les Bunds à 1,015%.

Outre-Atlantique, après le test des 3,20% lundi matin, la rémunération des T-Bonds rétrograde de -10Pts à 2,97%.



Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce mardi matin de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne: il rebondit globalement de 6,7Pts, à -34,3 points, mais le sous-indicateur évaluant la situation actuelle chute de 5,7 points à -36,5 points, marquant ainsi sa troisième baisse consécutive depuis le début de la guerre en Ukraine et inscrivant son plus bas depuis mars 2020, c'est-à-dire le début de la crise sanitaire.



Après son plongeon de -6% la veille, le baril de Brent cède plus de 1% et passe sous les 104 $, l'or (-0,8%) ne bénéficie pas non plus de la détente des taux, il reflète en revanche la fermeté du Dollar (DXY)... et l'argent aligne une série historique de 18 séances de repli sur 19 (pour une perte cumulée très proche de -20% en 4 semaines, avec à la clé le re-test des 21,5$, c'est à dire le double plancher de fin septembre et mi-décembre 2021.





