Devises : le $ traduit un véritable 'fait accompli' après FED

Le marché des changes, tout comme les marchés obligataires ont accueilli sans émotion un communiqué de la FED qui confirmé les anticipations d'une 'pause' sans surprise dans cycle de hausse des taux, les membre du comité des gouverneurs réaffirment la 'priorité absolue' accordée à la la lutte contre l'inflation.



Mais la hausse des prix producteurs US qui s'est établie en mai à seulement +1,1% en données brutes et à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après 3,3% observés au mois d'avril semble plaider pour une 'pause définitive'.

Jerome promet pourtant que le prochain sommet de juillet devrait être 'animé' car la FED laisse sur la table le scénario d'une ou deux hausses de taux supplémentaires (objectif 5,50, voir 5,75%).

Ce que Wall Street veut retenir, c'est qu'elle décide de se laisser un eu de temps pour évaluer la situation, afin de ne pas relever le loyer de l'argent au-delà du nécessaire.

Le FED espère ainsi ramener l'inflation vers l'objectif des 2% en provoquant le minimum de pertes d'emplois.



Le billet vert n'a quasiment pas fluctué avant et après le communiqué diffusé à 20H : le Dollar Index finit en baisse de -0,3% vers 103, c'est à dire sans changement par rapport aux heures qui ont précédé la conférence de presse de J.Powell.

L'Euro reprend 0,4% vers 1,0830 : les jeux étaient faits dès ce mercredi midi.



Le Livre reprend également 0,4%, malgré un nouveau recul de la production industrielle en Grande-Bretagne au mois d'avril (-0,3%), confirmant les difficultés actuellement rencontrées par le secteur selon l'institut national de la statistique (ONS), là où les économistes attendaient plutôt une baisse de 0,1%.



