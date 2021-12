Devises : le $ très peu affecté par forte baisse de rendement

Petite journée sur le Forex avec des écarts souvent limités à moins de 0,2%, sauf pour le Dollar canadien qui lâche pas mal de terrain contre toutes devises, et donc le US/$ avec -0,5% (à 1,2785).



Le $ se tient bien contre toutes les 'paires' (+0,1% face à l'Euro et Yen) malgré une spectaculaire chute du rendement des T-Bonds US, lequel plonge de -7,1Pts vers 1,418% alors que le rendement des Bunds et autres OAT se détend de seulement -4Pts au maximum.

Pas de chiffre 'macro' à se mettre sous la dent ce lundi, le Dollar évolue donc surtout en fonction des anticipations relatives à un durcissement du discours de la FED, alors que son FOMC débute demain.



Jerome Powell a préparé les esprits à une accélération du 'tapering' dès cette mi-décembre (-30Mds$/mois, il sera achevé en mars, ou même avant si la FED force encore l'allure).n.



L'examen du différentiel de taux à 2 et 5 ans aux Etats Unis nous indique que 3 hausses de taux sont 'pricées' entre juillet et décembre 2022.

Mais est-ce que des taux à 1%, cela peut ralentir une inflation à 6,8% et probablement 5% mi-2022 ?



La faiblesse de l'Euro a de grandes chances de se prolonger sous les 1,11/$ car la BCE insiste sur l'importance de faire preuve de 'patience' avant d'envisager un resserrement monétaire, sachant que l'inflation devrait reculer à partir de l'année.



Si la BCE met fin à son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) en mars 2022... elle pourra recourir à 'l'APP' pour injecter des liquidités au besoin si la croissance ralentit cet hiver, ce qui affaiblira encore notre devise.



