Devises : le yen reste sous pression

Le yen japonais a souffert, touchant brièvement un plancher à 125 JPY pour 1 USD. Les investisseurs ont eu peu de raisons de sortir des paris contre le yen alors que la Banque du Japon maintient les rendements près de zéro.

Les rendements du Trésor US, en revanche, sont en hausse. Le rendement de référence à 10 ans a ajouté sept points de base supplémentaires pour atteindre 2,77 % lundi, alors que la Réserve fédérale se prépare à réduire ses avoirs et à augmenter fortement les taux d'intérêt.

"Il n'y a rien qui puisse effrayer les gens et les faire sortir de leurs positions sur le dollar/yen", a déclaré Ray Attrill, responsable des opérations de change de la National Australia Bank. "Donc, en avant et en haut pour le dollar/yen".

La nervosité face aux retombées économiques de l'aggravation des blocages COVID-19 en Chine s'est également répercutée sur les marchés lundi, avec une baisse des prix et des devises des matières premières, ainsi que des actions chinoises. Les rendements du Trésor à dix ans ont dépassé leur homologue chinois pour la première fois en douze ans et le yuan a baissé de 0,1 %.

Les dollars australien et néo-zélandais ont chacun baissé de 0,3 %.

L'euro remonte un peu

L'euro a été l'un des principaux gagnants et a atteint 1,0955 $ dans les premiers échanges avant de s'établir à environ 0,1 % de plus que la clôture de vendredi à 1,0883 USD. Après avoir franchi la barre des 100 vendredi, l'indice du dollar américain s'est établi à 99,923. Le score atteint au 1er tour de la présidentielle française a rassuré.

"C'est un soutien parcellaire", a déclaré Imre Speizer, stratégiste chez Westpac, alors que les investisseurs se préparent également à une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

La BCE a mis en balance la hausse des prix à la consommation et la pression exercée sur la croissance par la guerre en Ukraine. Elle devrait donner plus de détails sur la réduction progressive des achats d'actifs, mais pourrait ne pas donner d'indications explicites sur les hausses.

Inflation US

Le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui doit être publié mardi, devrait montrer une inflation annuelle de 8,5%, augmentant ainsi la pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle agisse de toute urgence.

Les réunions des banques centrales sont également attendues au Canada et en Nouvelle-Zélande mercredi et la tarification des swaps de taux d'intérêt indique que les traders voient une probabilité de plus de 90 % que chacune d'entre elles augmente les taux de 50 points de base.

Cela pourrait rendre les deux monnaies vulnérables si une hausse des taux plus faible était décidée.