Devises : le yen souffre toujours contre le dollar

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a annoncé la semaine dernière de multiples augmentations des taux d'intérêt cette année. Le Dollar Index a augmenté cette nuit cours des échanges asiatiques, frôlant un sommet de 22 mois alors que les rendements du Trésor américain à court terme, sensibles aux taux, ont augmenté. Depuis, il a un peu reflué, de 0,1% à 98,886.

Le yen à la peine

"Nous savons qu'à ce stade, la Fed est hyper concentrée sur l'inflation, donc nous nous attendons à ce que Powell continue à prioriser ce défi sur l'effet du conflit en Ukraine", a déclaré Adam Cole, stratège en chef des devises chez RBC, dans une note à ses clients. Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en cinq ans contre le yen japonais cette nuit, à 117,88 JPY, car les investisseurs ont parié que la Banque du Japon, qui se réunit vendredi, maintiendrait sa position accommodante malgré la hausse des pressions inflationnistes.

"La paire USD/JPY continue d'augmenter sous l'effet de la hausse des rendements américains et des retombées de la flambée des combustibles fossiles sur la balance commerciale du Japon", ont écrit les stratèges d'ING FX dans une obligation aux clients.

La livre britannique était toujours proche d'un plus bas de 16 mois, stable sur la journée à 1,30415 USD, avant la réunion de la Banque d'Angleterre jeudi. L'euro était en hausse de 0,5% à 1,0953 USD. Le dollar australien était en baisse de 0,6%, pénalisé par la détente des prix des matières premières, tandis que le dollar néo-zélandais était en baisse de 0,2%.

Doutes sur la Chine

Les mesures de confinement visant à limiter la propagation du COVID-19 en Chine ont vu le yuan s'affaiblir. Le dollar a atteint 6,382 par rapport au CNY offshore, le plus faible niveau du yuan depuis plus d'un mois. Depuis le début de l'année, la Chine a signalé plus de cas symptomatiques locaux de COVID-19 qu'elle n'en a enregistré sur toute l'année 2021, la variante Omicron hautement transmissible déclenchant des épidémies de Shanghai à Shenzhen. "Le yuan chinois a commencé à ressentir la pression d'affaiblissement due aux mauvaises nouvelles continues pour l'économie", a écrit Hao Zhou, économiste principal de Commerzbank, dans une note à ses clients.

Cours croisés au 14 mars 2022