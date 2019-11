Devises : léger tassement de l'euro après des stats

06/11/2019 | 13:03

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne repassait sous la barre des 1,11 dollar qu'elle tente de reprendre depuis mi-octobre environ. L'euro cotait ainsi 1,1087 dollar ce midi (+ 0,12%), suivant des tendances également peu marquées contre les autres grandes devises.



Le sentiment général des opérateurs est que Pékin et Washington devraient annoncer sous peu un accord commercial limité, qui aurait cependant l'avantage de mettre potentiellement un terme à l'escalade de droits de douane. Voire d'annuler certaines des derniers à avoir été annoncés. Même l'évolution du différend commercial portant sur l'automobile entre l'Europe et les Etats-Unis semble considérée sous un jour favorable.



Par ailleurs, hier, le dollar a été soutenu par un rebond plus marqué que prévu de l'indice ISM non manufacturier, passé de 52,6 à 54,7 points entre septembre et octobre, soit un bon point de pourcentage de plus que prévu.



Ce matin pour la zone euro, a indiqué IHS Markit, l'indice PMI composite pour octobre est remonté à 50,6 points, contre 50,1 points en septembre et des attentes de 50,2.



'L'économie de la zone euro est restée proche de la stagnation en octobre, la baisse des nouvelles affaires enregistrée sur la même période soulignant en outre le risque de contraction au quatrième trimestre', avertit cependant l'économiste principal d'IHS Markit, Chris Williamson.



EG







