Devises : légère consolidation du $ après témoignage Powell

11/02/2020 | 19:30

Petite consolidation du Dollar contre toutes devises après le 'témoignage' et la séance de questions-réponses de Jerome Powell devant la commission des finances Congrès (les rangs étaient clairsemés à Washington).

Le billet vert avait entamé la journée par un test du plafond 2019 des 1,0892 face à l'Euro avant de reperdre -0,1% ce soir à 1,0915/1,0920/E.

Le billet vert lâche également -0,15% face au franc suisse et au Yen (même écart).

La Livre Sterling reprend +0,3% à 1,2950$ et près de 0,2% face à l'Euro.



le produit intérieur brut (PIB) du Royaume Uni a stagné en volume au quatrième trimestre 2019 par rapport au troisième, selon la première estimation de l'Office National de Statistiques, après une croissance séquentielle de 0,5% au troisième trimestre... mais certains experts redoutaient une contraction.



La FED confirme ses craintes de voir l'épidémie de coronavirus perturber la croissance mondiale mais Jerome Powell précise qu'aux Etats Unis, la consommation demeure solide, le plein emploi est au rendez-vous et l'économie va continuer de croître à un rythme modéré.



En ce qui concerne les marchés, malgré des niveaux records, Jerome Powell considère que 'l'expansion des valorisations n'a rien d'insoutenable'.





