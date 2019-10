Devises : légère progression de la monnaie unique

09/10/2019 | 12:49

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne n'en finissait pas de tester la barre des 1,10 dollar. A mi-séance, l'euro prenait 0,23% à 1,0983 dollar, suivant des hausses légèrement plus marquées contre le franc suisse, le sterling et le yen (+ 0,51%).



Aucune statistique n'a animé la première partie de la séance ce matin en Europe.



Les cambistes digèrent toujours les indicateurs économiques témoignant d'une dégradation de la conjoncture sur les deux rives de l'Atlantique Nord.



Notons que selon les agences de presse, et malgré les derniers développements, la Chine serait ouverte à un accord commercial partiel avec les Etats-Unis. C'est ce que rapporte notamment Bloomberg alors que des pourparlers vont reprendre, demain à Washington, à ce sujet, si la Maison-Blanche cesse d'ajouter des droits de douane à ceux qui ont déjà été édictés.



Pour parvenir à ce demi-accord, la Chine pourrait accroître sensiblement le volume de soja américain qu'elle importe, croit savoir de son côté le Financial Times.



EG







