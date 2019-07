Devises : légère reprise de l'euro

02/07/2019 | 12:43

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se reprenait de 0,11% face au billet vert américain, à 1,1299 dollar, après sa glissade de la veille (- 0,87%). L'euro progressait de manière plus marquée contre le sterling (+ 0,34% à 0,8962).



Le billet vert a été porté hier par l'annonce de la reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, et de davantage d'optimisme autour du dossier de l'équipementier télécoms chinois Huawei. Même si la Fed pourrait se montrer plus accommodante encore dans les mois qui viennent.



Les statistiques européennes ont été rares ce matin, à l'exception des ventes au détail allemandes de mai, dont la hausse sur un an (+ 4%) a dépassé les attentes du consensus (+ 2,7%).



Reste enfin l'interminable dossier du Brexit, alors que les membres du Parti conservateur sont en train de départager celui qui, de MM. Johnson et Hunt, deviendra probablement le futur Premier ministre. Nombreux sont les observateurs qui redoutent un 'hard Brexit', soit une sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord.



Chez UBS Global Wealth Management, on se veut confiant : 'un Brexit sans accord est peu probable le 31 octobre. Un scrutin législatif ou bien un deuxième référendum devraient suivre', indiquent les analystes ce matin.



EG





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.