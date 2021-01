Devises : les bons chiffres US ne suffisent pas aux cambistes

L'Euro se renforce face au Dollar (+0,3% vers 1,215) bien que Ch.Lagarde estime que la pandémie et les incertitudes sur le rythme de la vaccination en Europe fait peser des risques sur la croissance.

Elle ajoute qu'elle surveille de près les parités de change et notamment la paire Euro/Dollar... mais la BCE a pour principe de ne pas intervenir directement sur le marché.



Le Dollar aurait pu être soutenu par des 'stats' très robustes et bien supérieures au consensus... mais il n'en est rien: les mises en chantier de logement ont augmenté de 5,8% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.669.000 en rythme annualisé selon le Département du Commerce, contre +2% attendu.



Le nombre de permis de construire de logement, censé préfigurer les mises en chantier futures, a quant à lui grimpé de 4,5% à 1.709.000 en décembre 2020, dépassant là aussi de 2 fois l'estimation moyenne des économistes.



Le meilleur chiffre du jour restera l'indice 'Philly FED' de la Fed de Philadelphie qui bondit de +17,4Pts, à 26,5 en janvier, marquant ainsi une franche accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie qui déjoue les attentes les plus optimistes.



Le Dollar reperd également -0,35% face au Franc suisse et face à la Livre Sterling: l'investiture de Joe Biden et les appels à un plan de relance ambitieux de la part de Janet Yellen préfigurent des déficits records et une monétisation de la dette qui le sera tout autant.



