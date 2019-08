Devises : les cambiste désorientés à mi-séance

02/08/2019 | 12:29

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait quasi-inchangée face au billet vert, à 1,1093 dollar (+ 0,09%), ce qui vaut aussi contre le sterling. En revanche, l'euro perd environ 0,30% contre le yen et le franc suisse, souvent considérées comme des valeurs refuge.



A rebours, une fois encore, des anticipations du marché, 'Donald Trump repart à l'offensive contre la Chine. Sans doute estime-t-il qu'il prend un risque calculé', commente La Banque Postale (LBP) AM ce matin. Alors que les négociations commerciales avec Pékin n'en finissent pas, le président américain a décidé qu'il allait imposer des droits de douane de 10% sur les 300 milliards d'importations chinoises qui y échappaient encore.



'Les ménages vont sentir la 'douloureuse'. (...) Chine et Etats-Unis sont entrés dans ce qui s'apparente à une guerre de position. Le second pays lance une offensive dans ce cadre', commente LBP AM. Donald Trump espère en tirer un profit politique et parallèlement, les deux pays soutiennent leur propre conjoncture.



Les opérateurs pourraient donc anticiper davantage de soutien, par exemple de la part des banques centrales. 'Trump avait annoncé en mai dernier une première salve de droits de douane de 25% sur 200 milliards de dollars de produits chinois. La mesure a eu un impact direct sur la confiance et l'investissement des entreprises, ce qui a poussé la banque centrale américaine à réduire ses taux d'intérêt', rappelle d'ailleurs Aurel BGC.



Quid du Brexit ? Sur une semaine, l'euro a pris 1,6% contre le sterling, et près de 7% en trois mois alors que la probabilité d'un 'hard Brexit' progresse toujours.



Notons qu'Eurostat a indiqué ce matin qu'en juin, la croissance des ventes au détail avait atteint 2,6% en juin, soit nettement plus que prévu par le consensus (+ 1,3%) et que le mois précédent (+ 1%).



Tout à l'heure aux Etats-Unis, les opérateurs guetteront le rapport mensuel sur l'emploi. Il devrait selon le consensus se traduire par 160.000 créations de postes non-agricoles, après 191.000 en juin, le taux de chômage étant attendu stable à 3,7%. De plus, l'indice mesurant le sentiment du consommateur calcul par l'université du Michigan est attendu à 98,5 points.



EG









