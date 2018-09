Devises : les cambistes attendent Jerome Powell

26/09/2018 | 12:48

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tenait sur son quant-à-soi avant les annonces auxquelles procèdera la Fed ce soir. A cette heure, l'euro était presque parfaitement stable face au billet vert (- 0,03% à 1,1764 dollar), suivant des tendances tout aussi attentistes face aux autres grandes devises.



C'est en effet en début de soirée, en Europe, que la banque centrale américaine terminera la réunion de deux jours de son comité de politique monétaire sur le traditionnel communiqué, suivi cette fois de la mise à jour des prévisions macroéconomiques et d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Qu'en attendent les spécialistes de Saxo Banque ? Pas grand-chose de neuf. 'Le consensus table sur une hausse des taux de 25 points de base à l'issue de cette réunion. Il est vraisemblable que le communiqué comportera assez peu de changements par rapport au précédent, ce qui devrait donc créer peu de remous sur le marché. Au niveau de l'actualisation des projections économiques, il est probable que l'estimation moyenne de la croissance du PIB pour l'année 2018 soit revue à la hausse, que les prévisions d'inflation restent inchangées, y compris concernant l'inflation sous-jacente. Enfin, la trajectoire de hausse de taux, à savoir quatre hausses cette année, trois en 2019 et une en 2020 soit réaffirmée', relèvent les analystes.



Selon les analystes de La Banque Postale AM, 'il est probablement trop tôt pour que la Fed retire sa phrase sur le réglage monétaire restant accommodant. Les banquiers centraux ne devraient pas non plus privilégier une mise en avant des risques baissiers. Ce n'est pas pour autant qu'ils enverraient un message d'accélération du processus de normalisation de sa politique. Bref, pas de quoi aviver les pressions haussières sur la partie longue de la courbe des taux'.



EG





