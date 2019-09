Devises : les cambistes attendent l'issue du FOMC

17/09/2019 | 12:45

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne évoluait sans grande direction à proximité immédiate des 1,10 dollar alors que le FOMC de la Fed se terminera demain soir. Pour l'heure, l'euro grappille 0,12% à 1,1012 dollar, suivant une tendance similaire face au yen, mais gagnant un peu plus de 0,30% contre le sterling et le franc suisse.



Notons que ce matin, une statistique européenne s'est révélée moins négative que prévu. L'indice ZEW mesurant le moral de la communauté financière allemande est ressorti à - 22,5 points pour le mois de septembre, à comparer avec des attentes du marché de - 38 et un chiffre précédent de - 44,1 points.



Selon Commerzbank, il s'agirait d'un 'optimisme exagéré', les analystes s'attendant à une activité économique faible dans les mois qui viennent. D'ailleurs, 'les perspectives demeurent négatives', indique le ZEW : le sous-indice des conditions actuelles est ressorti à - 19,9 points, à mettre en regard des anticipations (- 15) et du chiffre du mois d'août (- 13,5). Il s'agit d'un plus bas depuis mai 2010.



Alors que le Brexit reste entouré de flou, le comité de politique monétaire (le FOMC ) de la Réserve fédérale américaine entamera aujourd'hui la réunion qui se terminera demain soir. Selon l'indicateur FedWatch du CME, la probabilité implicite de voire le principal taux directeur ramené de 2-2,25% à 1,75-2% est de près de 66%.



Par ailleurs, ajoute un opérateur parisien, 'certains commentaires indiquent (...) que face à une économie chinoise fragilisée, très sensible à cette hausse des cours du pétrole, et à la volonté du président américain d'éviter une récession, un accord commercial entre les deux pays pourrait intervenir très rapidement'.



