Devises : les cambistes attendent la décision de la Fed

30/10/2019 | 12:12

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait pratiquement neutre face à sa contrepartie américaine, à 1,1124 dollar (+ 0,09%), tendance qui valait aussi contre les autres grandes devises avant l'issue du FOMC de la Réserve fédérale américaine.



Le FOMC, c'est-à-dire le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine, se terminera ce soir. A hauteur de 97,3%, contre 96,5% hier à la même heure, l'indicateur FedWatch du CME présage d'une troisième baisse d'affilée du principal taux directeur, qui serait alors ramené de 1,75-2% à 1,50-1,75%.



'Les dernières statistiques mitigées sur l'économie américaine pourraient justifier ce geste, d'autant plus que l'inflation reste sous contrôle et n'est pas une menace à court terme. C'est surtout l'incertitude sur la situation internationale et notamment l'issue du conflit commercial sino-américain qui devrait être mis en avant par la banque centrale', estimait-on chez Amplegest ce matin.



Même si les gérants parisiens persistent à croire que ce nouveau geste de détente monétaire 'n'est pas (justifié) par la réalité de l'économie américaine et (qu'il) serait davantage la conséquence des fortes pressions du président Trump sur Jerome Powell', le président de la Fed.



Chez Invest Securities, on relève notamment que selon les agences de presse, 'l'accord commercial de 'phase 1' entre la Chine et les Etats-Unis ne devrait pas être signé avant le mois prochain lors de la rencontre des deux dirigeants au Chili'.



EG







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.