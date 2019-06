Devises : les cambistes attendent les annonces du G20

28/06/2019 | 12:48

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait une fois sur son quant-à-soi en espérant de bonnes nouvelles du sommet du G20 qui se tiendra aujourd'hui et demain à Osaka, au Japon. Pour l'heure, l'euro grappille 0,15% à 1,1387 dollar, restant ainsi proche de ses plus hauts niveaux depuis la fin du mois de mars.



L'euro est parallèlement presque parfaitement étale contre le sterling, le franc suisse et le yen.



En vue du G20 et de la rencontre sino-américaine prévue à cette occasion, un analyste parisien résume : 'Les informations du South China Morning Post selon lesquelles les Etats-Unis et la Chine sont convenus d'une trêve provisoire dans leur différend commercial avant la rencontre ont suscité un regain d'optimisme' hier.



Mais il ajoute aussitôt : 'Toutefois, un article du Wall Street Journal a tempéré l'enthousiasme des investisseurs. Selon le journal, le président chinois va présenter au président américain une série de conditions auxquelles les Etats-Unis devront se plier avant que Pékin n'accepte de conclure un accord commercial', ce qui comprend des éléments très sensibles comme la levée des sanctions contre Huawei et l'absence de nouveaux droits de douane. A suivre.



Principale annonce statistique de la matinée en zone euro : l'indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 1,2% en juin, comme prévu et comme le mois précédent. En données centrales cependant, 'l'inflation' ressort à + 1,1%, contre + 1% attendus et + 0,8% en mai.



Les analystes de Commerzbank estiment cependant qu'il ne s'agit pas pour autant des prémisses d'une accélération, sachant que le mandat de la BCE est de viser un taux inférieur, mais proche de 2%.



En effet, selon les analystes, la dynamique du mois dernier est attribuable aux dates auxquelles sont survenus cette année Pâques et la Pentecôte (en avril et en juin, et non pas en mars et en mai comme en 2018), et aux congés qui allaient avec. Ce qui a fait monter le prix des séjours de vacances. De ce fait, Commerzbank s'attend à ce que le taux d'inflation centrale revienne ensuite à 1%.



