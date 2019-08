Devises : les cambistes dans l'expectative

07/08/2019 | 12:49

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne ne parvenait, pas plus qu'hier, à se trouver une tendance face au billet vert américain. Stable hier (- 0,02%), l'euro se tasse sans conviction de 0,14% ce midi à 1,1187 dollar, devise face à laquelle son gain sur une semaine glissante demeure de 1%.



L'euro prend également, sur cinq séances, 1% face au sterling, pénalisé par la probabilité croissante d'un 'hard Brexit', étant donné les positions respectivement de Londres et des 27. En revanche, il perd 1,3% face au yen et 0,5% contre le franc suisse, devises souvent considérées comme refuge.



En effet, après un fort accès de baisse causé par de nouvelles attaques de Donald Trump contre le commerce et la devise chinoises, les indices d'actions rebondissent ce midi. Première explication de la reprise : 'Les investisseurs ont été rassurés par la légère appréciation du yuan à la clôture des marchés asiatiques, malgré une légère baisse du cours pivot décidé par la banque centrale chinoise. Les sorties de capitaux de Chine sont, peut-être, moins violentes qu'anticipé et la banque centrale serait intervenue pour faire remonter le yuan. Le gouverneur de l'institution bancaire a affirmé que la Chine ne comptait pas se lancer dans une politique de dévaluation compétitive', souligne un analyste parisien.



En outre, le premier conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, a déclaré dans les médias que l'administration présidentielle désirait toujours un accord commercial avec la Chine, dont une délégation sera reçue à Washington le mois prochain. Les nouveaux droits de douane annoncés la semaine passée sur Twitter sont de ce fait considérés comme moins inquiétants. A suivre.



EG









