Devises : les cambistes parient sur un statu quo de la FED

Lourde rechute du Dollar Index de -0,75% vers 103,35, avec enfoncement du palier de soutien court terme des 103,5.

Le billet vert chute de -0,8% face à l'euro vers 1,0785, de -0,9% face à la Livre et le Yen... et de -1,1% face au Franc suisse qui remonte vers 0,9000.



Les cambistes semblent se ranger à l'avis des spécialistes qui parient que la FED ne va pas imiter mercredi prochain la Banque centrale d'Australie puis du Canada.

Elles ont resserré par surprise le loyer de l'argent de +25Pts à quelques heures d'intervalle ce mercredi (à 4,1 et 4,75% respectivement).



Alors que la vigueur des créations d'emploi aux Etats Unis en mai a surpris, les chiffres hebdos du chômage (en nette hausse) sont plutôt surprenants mais ils doivent être 'retraités' : le nombre d'inscriptions aux allocations a bondi de +28 000 lors de la semaine du 29 mai, s'établissant à 261 000 contre 233 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport à 232 000), selon le Département du Travail.



Il s'agit du nombre de nouvelles inscriptions hebdomadaires le plus important depuis la semaine du 30 octobre 2021, semaine qui avait vu 264 000 nouvelles demandes d'inscription, précise le rapport.



Mais en réalité, il s'agit de chiffres 'retraités' (correction méthodologique) qui ne valide peut être pas une dégradation du marché du travail.

L'Euro n'a pas tressailli à l'annonce que notre économie s'est légèrement contractée au premier trimestre selon Eurostat. Au cours des 3 premiers mois de l'année, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,1% dans la région, mais Christine Lagarde qu'il n'est pas question de récession sur l'ensemble de l'année 2023.



