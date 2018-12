Devises : les devises sans grande direction

12/12/2018 | 12:55

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne rebondissait mollement de 0,12% contre le billet vert, à 1,1336 dollar, après - 0,29% la veille. Les tendances face au franc suisse et au yen sont similaires. Face au sterling, l'euro recule de 0,33% à 0,9040 dollar, consolidant après trois séances consécutives de hausses.



A propos de la séance d'hier, un spécialiste commentait ce matin : 'l'espoir d'un règlement du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine a soutenu le dollar, tandis que la livre sterling a encore pâtit de l'incertitude sur le Brexit et du risque de dépôt d'une motion de défiance contre la première ministre britannique Theresa May'.



Quid des Etats-Unis, après la passe d'armes entre Donald Trump et les leaders démocrates ? 'Un 'shut-down' (une fermeture de certaines administrations fédérales, faute de crédits, ndlr) de durée limitée semble probable à la fin du mois. Les précédents épisodes n'avaient eu que très peu d'impact sur les marchés', commente La Banque Postale AM ce matin.



Parmi les rares indicateurs de la matinée, notons que dans la zone euro, la production industrielle a augmenté de 1,2% en octobre sur un an, contre + 0,8% le mois précédent et des anticipations de 0,7%. Mais en données séquentielles, soit de septembre à octobre, la progression de 0,2% est conforme aux attentes.



EG









