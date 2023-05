Devises : les minutes de la FED font tanguer puis monter le $

Le Dollar sort renforcé de cette séance du mercredi 24 mai, marqué en début de soirée par la parution des 'minutes' de la FED: la réaction au communiqué a d'abord été baissière sur le coup (brève chute de 1,0750 vers 1,0800E), mais 2 heures plus tard, le billet vert revenait à son zénith du jour.

Le Dollar Index s'inscrit à son plus haut ce soir : il gagne +0,4% à 103,90 suite à un renforcement notable face au Yen (+0,6%) à la Livre et au Franc suisse (+0,4%).



L'euro s'est effrité de 0,15% vers 1,0750$, peu affecté par la publication de l'indice IFO qui traduit un net refroidissement du climat des affaires en Allemagne, avec une chute de -1,7Pt à 91,7 points en mai (contre 93,4 points en avril) soit sa première baisse après six hausses mensuelles consécutives.



Mais il s'est produit de grosses variations du côté des devises australes, avec le $ australien qui dévisse de -1% face au $ (et -0,95% face à l'Euro), le $ Néo-zélandais a carrément dévissé de -2,3%, soit l'une plus spectaculaires variations intraday de l'année 2023 (une perte de -2,5% s'était produite, mais sur 48H, les 11 et 12 mai... une 1ère chaude alerte).



Le principal rendez-vous du jour pour les cambiste avait lieu à 20H (heure de Paris) avec la publication des 'minutes' (résumé des délibérations) de la FED lors de sa dernière réunion : elle juge l'inflation encore bien trop élevée mais cela ne justifie probablement pas de nouvelles hausses de taux, mais il trop tôt pour écarter cette hypothèse, la 'quantitative tightening (la réduction de son bilan) va se poursuivre.

Le scénario central demeure celui d'une récession modérée alors que les conditions de crédit se sont nettement durcies.





En dépit des messages très alarmistes de Janet Yellen et Joz Biden, le Dollar ne souffre pas trop des communiqués contradictoires concernant le relèvement du plafond de la dette.



Joe Biden et Kevin McCarthy ont tous deux fait preuve d'optimisme quant à une solution finale, mais les points de vue semblent encore très éloignés et il ne faudrait pas que les pourparlers restent dans l'impasse d'ici mardi prochain.







