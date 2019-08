Devises : les réunions des banques centrales en vue

27/08/2019 | 13:29

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait neutre face à sa contrepartie américaine, à 1,1105 dollar, et grappillait même 0,23% face au franc suisse. Elle cède en revanche 0,30% environ contre le yen et le sterling.



Les cambistes ont eu ce matin confirmation qu'en Allemagne, le PIB s'était bien contracté de 0,1% entre les 1er et 2ème trimestres. Si cette nouvelle était connue et anticipée par le consensus, elle fait suite à une croissance de + 0,4% lors de la période précédente.



De plus, la mauvaise orientation de nombre d'indicateurs économiques publiés cet été outre-Rhin pourrait potentiellement déboucher sur une nouvelle contraction du PIB allemand au 3ème trimestre, ce qui marquerait l'entrée en récession de la première économie de la zone euro d'un point de vue technique. En effet, on a appris hier que l'indice Ifo mesurant le climat allemand des affaires étaient tombé à son plus bas niveau en sept ans.



Dans ce contexte économique peu encourageant, les opérateurs suivront de près les annonces auxquelles pourraient procéder les grandes banques centrales au terme des comités de politique monétaires qui seront organisés le mois prochain.



Le prochain conseil des gouverneurs de la BCE se terminera le 12 septembre, et le FOMC de la Réserve fédérale américaine le 18 septembre.



Selon l'indicateur FedWatch du CME, la Fed devrait alors de nouveau abaisser son principal taux directeur, en le ramenant de 2-2,25% à 1,75-2%. La probabilité implicite de cette baisse est pour l'heure de 99,6%, contre 56,2% voilà un mois.



