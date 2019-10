Devises : les risques pesant sur l'euro reculent / Brexit

17/10/2019 | 13:01

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne débordait les 1,11 dollar, à 1,118 dollar, en ajoutant 0,52% de hausse aux 0,36% gagnés la veille. L'euro progresse aussi contre deux autres devises refuge, le yen et le franc suisse, alors qu'un accord de Brexit semble plus imminent que jamais.



Hier, une statistique américaine d'importance, les ventes au détail, s'est inscrite en baisse de 0,3% entre août et septembre alors qu'elle était attendue en hausse d'autant, et après + 0,6% durant la période précédente. De quoi entretenir l'idée de ralentissement conjoncturel aux Etats-Unis.



En outre, la devise européenne apparaît moins risquée alors que le risque de Brexit sans accord recule d'heure en heure, sinon disparaît complètement, ce qui tend à faire remonter la valeur de l'euro face au dollar.



Mais évidemment par contre le sterling : en effet, un accord de Brexit avec le Royaume-Uni, hypothèse longtemps improbable, semble avoir été trouvé. Sur leurs comptes Twitter, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, viennent d'indiquer qu'un accord a enfin été trouvé. M. Juncker va recommander qu'il soit approuvé par les '27' qui vont se réunir en un sommet européen.



L'euro a ainsi cédé près de 3% contre le sterling sur une semaine glissante.





