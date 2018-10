Devises : les risques s'accumulent sur l'euro

19/10/2018 | 12:50

Vendredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne demeurait mal orientée contre la devise américaine, en cédant encore 0,10% à 1,1448 dollar, soit une baisse de 1% durant les cinq dernières séances.



Par ailleurs, l'euro se tasse contre le sterling, reste neutre face au franc suisse et grignote 0,12% contre le yen.



'Les nouvelles demandes d'allocation chômage aux États-Unis ont diminué la semaine dernière et le nombre d'Américains au chômage est retombé à son niveau le plus bas de 1973. Un autre rapport publié hier par la Réserve fédérale de Philadelphie montre que les fabricants du centre du littoral de l'Atlantique ont stimulé l'emploi et augmenté le nombre d'heures de travail des travailleurs en octobre. Cela, conjugué à une économie en forme, devrait probablement permettre à la Réserve fédérale d'augmenter ses taux d'intérêt en décembre', commentent ce matin les analystes de Saxo Banque. Autant de bons points pour l'économie américaine et, partant, pour le billet vert.



En Europe en revanche, les négociations du Brexit sont toujours aussi difficiles et demeurent dans l'impasse. En outre, la Commission a écrit à l'Italie pour lui témoigner de son insatisfaction vis-à-vis du projet de budget présenté par Rome, ce qui pourrait présager - et ce serait une première - du rejet du budget de l'Italie par Bruxelles.



D'ailleurs, le rendement de l'emprunt d'Etat italien de référence à dix ans ne cesse de monter : à 3,75% ce midi, sommet depuis début 2014, il s'est tendu de 90 points de base en un mois.



EG





