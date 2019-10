Devises : les taux de la Fed vont marquer une pause

31/10/2019 | 13:01

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne conservait ses gains de la veille (+ 0,36%) à 1,1158 dollar (+ 0,02%), tout en perdant un peu de terrain contre le yen et le sterling notamment.



La 3e baisse d'un quart de point de ses principaux taux directeurs à laquelle la Réserve fédérale américaine a procédé hier était quasi-unanimement attendue par le consensus, et ne constitue donc pas une surprise. La banque centrale américaine a cependant laissé entendre que sauf dérapage conjoncturel, il s'agissait du dernier mouvement pour l'instant, soit au moins pour 2019, sinon 2020.



En effet, commente la Banque nationale du Canada, dans le communiqué suivant le FOMC, 'le passage disant que la Fed agirait comme cela serait approprié pour soutenir l'expansion a été retiré du communiqué. Cela peut dénoter une volonté de la Fed de marquer une pause dans le cycle de détente à l'avenir.'



Par ailleurs, ajoute un analyste parisien, 'alors qu'un Brexit sans accord peut sembler moins probable maintenant que les responsables politiques britanniques se sont prononcés pour organiser des élections législatives anticipées le 12 décembre, la livre s'est stabilisée face à l'euro'.



Du côté des annonces macroéconomiques, on a appris ce matin que la hausse de l'indice des prix à la consommation (harmonisé, HICP) était toujours à peine supérieure à 1% en octobre,à + 1,2% sur un an, comme en septembre.



La progression du PIB entre les 2e et 3e trimestre est ressortie à + 0,2%, comme durant la période précédente. Elle a été un peu plus élevée que prévu en Italie (+ 0,3%).





