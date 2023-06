Devises : lourd repli du Franc suisse et de la Livre UK

Aujourd'hui à 19:00 Partager

Séance sans relief sur le FOREX avec un Dollar Index qui grappille 0,1% vers 103,7, et uniquement grâce à la chute de 0,8% du Franc suisse (vers 0,9000) et de -0,55% de la Livre (qui en perd autant face à l'Euro) alors que le marché de la dette UK est en crise.



L'Euro finit inchangé face au $ (1,0750) et gagne 0,75% face au Fran suisse.



Les ajustements se font à la marge en amont des annonces de politique monétaire de la Fed mercredi, puis de la BCE jeudi, alors que le crédo du moment est que l'inflation poursuit son reflux sur fond de ralentissement de l'activité économique.

Le consensus dominant, à la veille du 'CPI' américain est que la Fed, Jerome Powell et ses collaborateurs pourraient opter pour un 'statu quo' après avoir opéré ces derniers mois le plus fort resserrement monétaire aux Etats-Unis depuis 1994.



La BCE devrait, pour sa part, relever tous ses taux directeurs face à des pressions inflationnistes qui s'allègent, mais jugées toujours aussi préoccupantes par l'autorité centrale.







Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.