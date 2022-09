Devises : lundi calme sur le FOREX, volatil sur les 'cryptos'

Seconde séance caractérisée par une volatilité et des écarts limités sur le Forex (l'Euro/Dollar a fluctuée entre 0,997 et 1,002 pour en finir inchangé, à parité quasi parfaite à 1,0005.

Le Dollar Index a fini absolument stable à 109,77 (contre 110,18 au plus haut ce lundi matin).



Sur le plan statistique, cette journée de lundi était un désert: il conviendra de surveiller, dans les jours qui viennent, les derniers indicateurs sur le secteur immobilier américain, qui devraient confirmer que la correction du marché se poursuit.



En Europe, les estimations préliminaires des enquêtes PMI, qui seront dévoilées vendredi, donneront une première indication sur le climat des affaires en septembre et sur le sérieux d'une menace récessionniste sur le Vieux Continent, sachant que le secteur des services avait montré de sérieux signes de faiblesse en août.



Si ce lundi fut très calme sur marché des changes, c'est du côté des 'cryptos' que la volatilité a ressurgi, avec -5% sur le Bitcoin, en bien mauvaise posture vers 19.000, après une incursion sous 18.400$ ce midi (gare à la cassure des 18.900$), idem pour l'Ethereum (-6%) qui s'enfonce sous le support des 1.400$.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.