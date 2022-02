Devises : malgré un rendement à 2%, le $ stagne face à l'Euro

Le Dollar profite à peine (+0,1%) du grand écart de rendement transatlantique, avec des marchés obligataires qui se détendent spectaculairement (nos OAT et des Bunds effacent -5Pts) pour la seconde séance consécutive tandis que les T-Bonds restent accroché aux 2,00%... même si un très timide rebond leur permet de s'installer vers 1,982%.



Traditionnellement, le Dollar sert de refuge dans un contexte géopolitique tendu: il bénéficie d'un petit mouvement de 'course vers la sécurité' (flight to quality) alors que l'Europe a une frontière commune avec l'Ukraine.

Les tensions tardent à se dissiper à la frontière Russe selon le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg : 'Moscou n'a jamais cessé de poursuivre ses manoeuvres militaires aux frontières de l'Ukraine, je ne perçois aucun signe de désescalade sur le terrain'.



Le Dollar s'effrite cependant de 0,25% face au Franc suisse et de -0,3% face au Yen et à la Livre, le Dollar Index progresse néanmoins de 0,1% à 95,8.



Le billet vert a peut-être pâti d'un ton moins restrictif qu'attendu de la part de la FED, qui devrait rester 'classique' : pas de hausse de 50Pts en mars, pas de 'restriction quantitative' (réduction volontariste du 'bilan') avant l'été.



Les chiffres parus aux Etats Unis ce jeudi ont été médiocres : la croissance de l'activité économique dans le nord-est des Etats-Unis a ralenti plus fortement que prévu en février, montre la dernière enquête de conjoncture 'Philly Fed' réalisée par la Réserve fédérale de Philadelphie: l'indice se replie de 23 vers 16 au mois de janvier, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre autour de 20.



Les sous-indices ayant trait au niveau d'activité actuel, aux nouvelles commandes et aux livraisons ont tous baissé, fait valoir la Fed dans son étude.

Coup de frein également du côté de l'immobilier : les mises en chantier de logements se sont contractées de 4,1% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.638.000 en rythme annualisé, un niveau bien inférieur au consensus.



Le Département du Commerce indique également que le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a augmenté de 0,7% à 1.899.000 en janvier, dépassant nettement l'estimation moyenne des économistes.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a augmenté la semaine du 7 février aux Etats-Unis, s'établissant à 248 000, contre 225 000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.

La moyenne mobile sur quatre semaines ressort toutefois en léger recul, à 243 250, soit une baisse de 10 500 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.





