Devises : marché complètement éteint, $-Index figé à 104,10

Le 12 février 2024 à 20:03 Partager

En l'absence de la moindre statistique officielle (gouvernementale ou institut associés), le FOREX s'est littéralement mis en pause... et le $-Index s'est figé à 104,10, même niveau que vendredi à 18H ou ce lundi à 12h00.



Et il ne fallait pas compter sur le Yuan pour apporter un foyer de volatilité puisque c'est la 'Golden Week' du nouvel an chinois jusqu'à vendredi (marchés clos).



Les paires Euro/$ (1,0780), Yen/$ (149,20), Franc suisse/$ (0,8745, soit +0,05%) se sont littéralement figées.

Le Dollar perd tout au plus 0,15% face au $ canadien, ce qui est marginal.



Le FOREX pourrait s'animer dès demain avec la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui devrait avoir ralenti en janvier (les ventes de détail sont ressorties inchangées selon les données de géants de la distribution), ce qui pourrait confirmer la perspective d'un prochain assouplissement monétaire.



D'autres indicateurs importants suivront, comme les prix à l'importation et les ventes de détail jeudi, avant la confiance des consommateurs du Michigan vendredi.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.