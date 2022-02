Devises : marché peu animé, C.Lagarde vigilante, pas alarmiste

Séance peu animée sur le FOREX en l'absence de données macroéconomiques.

L'Euro reperd -0,25% face au Dollar vers 1,1415/1,1420 malgré une nouvelle hausse du rendement des OAT, des Bunds (+2,5Pts) et surtout des BTP italiens qui ont testé 1,900% avant de se modérer un peu à 1,800% (soit +5Pts).



Christine Lagarde qui s'exprimait ce lundi devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen concède que les pressions inflationnistes demeurent élevées dans l'Eurozone mais apparaissent moins intenses que d'autres zones économiques.

La prochaine réunion du 10 mars permettra de faire le point et la BCE ne prévoit pas de monter ses taux (ce serait le premier resserrement monétaire depuis 2011) avant que son programme d'achat long terme (TLTRO) soit achevé (cela nous projette vers la fin du 1er semestre).



Le Dollar s'effrite de -0,05 à -0,1% face au Yen et au Franc suisse, il progresse d'autant face à la Livre Sterling alors que le rendement des T-Bonds et des 'Gilts' s'est figé à respectivement 1,9250% et 1,415%.



La semaine qui sera à nouveau ponctuée par quelques statistiques très attendues, notamment le 'CPI' jeudi (les prix à la consommation aux Etats-Unis), de quoi alimenter les interrogations des investisseurs quant à la vigueur du resserrement des politiques monétaires promis par les banques centrales.





