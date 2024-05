Devises : marché très creux mais le $ demeure lourd (-0,15%)

Le FOREX a somnolé en ce lundi du souvenir, journée fériée à Londres et à New York ('Spring Bank Holiday' et 'Memorial Day' respectivement).

Faute de catalyseurs, les parités ont peu varié mais la tendance de fond, plutôt baissière sur le Dollar depuis quelques semaines, a prédominé.



Le '$-Index' s'est effrité de -0,15% vers 104,58, retrouvant ses niveaux d'il y a une semaine.

L'Euro a grappillé +0,1% vers 1,0855, le Franc suisse prend +0,15% et la Livre qui n'avait de raison particulière de faire des étincelles a pris +0,25% vers 1,2770 (et +0,2% face à l'Euro à 0,85000).



La seule donnée 'macro' du jour publiée en Europe provenait d'Allemagne ou le climat des affaires est resté inchangé en mai.

L'indice de l'institut IFO se maintient à son niveau de 89,3 points du mois précédent : si les entreprises se montrent moins satisfaites de leur situation actuelle, leurs attentes se sont améliorées.

Aucune réaction des cambistes, vu que ce chiffre était parfaitement conforme aux attentes.

Le FOREX retrouvera son rythme de croisière demain avec le retour de tous les opérateurs mais pour plus d'animation, il va falloir attendre jeudi, avec une nouvelle estimation du PIB américain (la première estimation de +1,6% pourrait être légèrement révisée à la hausse).



Les chiffres les plus importants de la semaine seront divulgués ce vendredi 31 mai : il s'agit des derniers chiffres de l'inflation au sens du 'PCE' aux Etats-Unis, puis classiquement l'indice des prix (CPI) dans l'Eurozone marquent des signes de modération.







