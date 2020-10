Devises : même avec 4Pts de rémunération en plus, le $ recule

07/10/2020 | 20:18

Le Dollar ne profite ni du rebond de Wall Street (+1,5% à +1,7%), ni de la hausse de son rendement de +4Pts de base vers 0,78% alors que celui des Bunds stagne autour de -0,50%.



Donald Trump n'a pas provoqué de sell-off sur le Dollar mardi soir en mettant un terme aux négociations sur le 'stimulus package' de 1.600Mds$.



Pour compenser, il a rapidement annoncé des 'aides ciblées' afin de secourir les secteurs les plus vulnérables comme l'hôtellerie/restauration, le transport aérien (qui va bénéficier d'une enveloppe de 25ds$ disponible immédiatement pour payer les salaires de pilotes et personnel de bord ou au sol qui ne travaillent plus).



Le billet vert a simplement continue de glisser au même risque que lundi (la veille, les changes avaient stagné), il cède -0,3% face à l'euro, vers 1,177/E, puis face à la Livre (1,2920), puis face au $ canadien (1,327).



Le Dollar gagne en revanche 0,35% face au Yen vers 106,00... un Yen très affaibli qui chute de -0,65% face à l'Euro.



