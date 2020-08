Devises : même avec une hausse de rendement, $ encore faible

11/08/2020 | 19:27

La devise la plus faible en ce mardi est incontestablement le Yen qui lâche 0,5% face au Dollar et -0,8% face à l'Euro.

A noter également que le Yuan chinois se retrouve à un plancher face à l'Euro cette année.



Le Dollar s'effrite de -0,25% face à l'Euro bien que le rendement du $ progresse 2 fois plus vite (+7,5Pts de base vers 0,648%) que la moyenne des dettes souveraines 'coeur' (comme les Bunds ou les OAT avec +3,1 à +4,5Pts).



Le Dollar perd par ailleurs 0,5% face au Dollar canadien à 1,328 alors que les taxes unilatérales sur l'aluminium canadien ont envenimé les relations commerciales entre les 2 pays.

Toujours la méthode Trump ? Un coup de pression, puis une reculade ?



Le Dollar pourrait être affaibli par une déclaration de Steven Mnuchin qui promet que beaucoup d'argent est prêt à se déverser très prochainement ('autant que nécessaire').



Côtés chiffres, les prix à la production industrielle aux États-Unis pour le mois de juillet ressortent nettement supérieurs aux attentes: le 'PPI' affiche +0,6% au lieu de +0,3% attendu, en données 'Core' (hors énergie), la hausse s'établit à +0,5% (+0,1% anticipé).







