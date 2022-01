Devises : modeste rebond du $ en regard attitude de la FED

La séance a été moins tendue sur le Forex que sur les marchés de taux et le Dollar, affaibli la veille, efface plus de la moitié de ses pertes avec +0,2% face à l'Euro vers 1,1290, même écart face à la Livre et +0,3% face au Yen à 115,75.

Le Franc suisse était le plus vulnérable avec -0,4% face au $ et -0,3% face à l'Euro (à 1,0400).

La Livre turque poursuit sa descente aux enfers avec -1,2% face au billet vert à 1,1380.

Le Dollar se raffermit de façon toutefois peu convaincante à la lumière des 'minutes' de la FED : ses membres envisagent une remontée des taux à un rythme plus soutenu qu'initialement prévu (4 hausses au lieu de 3, probablement)... puis une 'normalisation' du bilan (laisser de dégonfler montant de ses actifs) en ne rachetant pas de nouvelles lignes à hauteur de celles arrivant à expiration (contrairement à la stratégie prévue et par la BCE, sur fond de promesse de taux zéro 12 mois de plus).



Le rendement des T-Bonds US vient de fuser jusque vers 1,7500% ce jeudi, une légère détente se dessine à la mi-journée (vers 1,734%)... mais globalement, les taux longs viennent de prendre exactement +25Pts de base en une semaine (par rapport au jeudi 30 décembre).

Le '30 ans' affiche plus de 2,11% et un écart également de +0,25% dans l'intervalle.



Côté chiffres, la croissance de l'activité du secteur tertiaire aux Etats-Unis a déçu : l'indice ISM des 'services' est ressorti à 62,0 contre 69,1 (loin des 67 attendu). La résurgence de l'épidémie de COVID-19, en serait grandement responsable : le sous-indice des 'nouvelles commandes' recule plus fortement encore, de 69,7 vers 61,5 en décembre, au plus bas depuis dix mois.

Le sous-indice de l'emploi a reculé pour sa part à 54,9, après 56,5 en décembre.

Petite consolation avec le déficit commercial US qui se contracte légèrement à 80,1 contre 81,5 en novembre.

Le nombre de demandes d'indemnités chômage aux Etats-Unis a rebondi de +9.000 du 24 au 31/12, à 207.000, déjouant une prévision médiane de 195.000, la 'vague 5' de la pandémie ne semble pas impacter les embauches ni occasionner trop de fermetures d'établissements.



