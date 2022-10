Devises : mouvements de change de 4 à 5% en portes de saloon

Quelle 'remontada' !



Voici l'Euro qui reprend 1,6% face au Dollar (0,9975) et qui a frôlé la parité (0,9994$): cela fait 4,5% repris en moins d'une semaine, ce qui est un écart spectaculaire sur une échelle de temps aussi réduite.



Un rebond qui constitue le symétrique d'une glissade tout aussi impressionnante entre 1,000 et 0,954$ du 20 au 27 septembre.



C'est typiquement un 'V rebound' de 4% qui marque la fin d'une vague de baisse moyen terme (comme le 12 mai ou le 14 juillet)... mais pas forcément la fin d'une tendance baissière long terme car la zone des 1/1 constitue une résistance majeure : elle combine un ex-support (14 juillet) et une oblique issue des 1,1500 (cela remonte au 10 février).



Le Livre reprend +1,1% face au Dollar alors que la Bank of England devrait continuer de soutenir les bons du Trésor à échéances longues (de 10 à 30 ans) jusqu'à la mi-octobre.

Le billet vert rebaisse car les cambistes se remettent (un peu) à espérer un 'pivot' de la FED d'ici 12 mois.



Du coup, le 'Dollar Index' chute de -1,3% vers 110,4 alors qu'il affichait 114,7 à peine 4 séances auparavant (4% de repli): c'est le mouvement de correction le plus ample depuis le 'pullback' sous 109 de la mi-juillet... mais cela avait pris 3 semaines pour revenir tester 105.

Tout va très vite et c'est très violent.



Les chiffres 'macro' du jour ne le justifient pas: les commandes à l'industrie américaine sont restées stables en août (à 548,4 Mds$) selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.

De leur côté, les livraisons de l'industrie signent une 17e hausse mensuelle sur les 18 derniers mois, avec une augmentation de 0,5%.

Compte tenu de la très légère baisse des stocks (-0,1%), le ratio stocks sur livraisons est quasiment stable à 1,46 contre 1,47 précédemment.

Les cambistes ont peut-être focalisé leur attention sur les 'ouvertures de postes' (jobs offering) qui ressortent en baisse de -10% en septembre (rapport 'Jolt').

Demain, le point d'orgue sera la publication de l'enquête ADP dans le secteur privé, un bon précurseur au 'NFP' publié 48H plus tard.



Dans l'Eurozone, les prix à la production industrielle (PPI) du mois d'août ont augmenté de 5% (et de 4,9% dans l'UE), selon Eurostat, des rythmes séquentiels en nette accélération par rapport à ceux de 4% et 3,7% observés en juillet.



