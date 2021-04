Devises : Forex étrangement figé depuis 3 jours pleins

Nouvelle séance de quasi stagnation des principales paires de devises, le 'pivot' Dollar affichant désormais 72H de stabilité face à l'Euro (1,2080), le franc suisse et la Livre.

Le Yen apparait une fois de plus affaibli (-0,2% face au $ et Euro) et le Dollar canadien se raffermi de +0,4% à 1,2340/USD.



Cette apathie des changes n'est pas complètement incongrue en cette séances quasiment vierge de toute statistique... mais cela dure depuis 3 jours, avec une volatilité intraday parfaitement identique depuis lundi, ce qui est plus inhabituel (le dernier épisode comparable remonte à la mi-février).



Peu d'initiative en amont du communiqué de la Réserve fédérale (à 20H) qui sera suivi de la conférence de presse de son président, Jerome Powell.

Il devrait délivrer un discours ultra-accommodante, malgré les excellents indicateurs économiques publiés ces dernières semaines, mais c'est déjà dans les cours.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.