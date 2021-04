Devises : $ affaibli par une FED très laxiste sur l'inflation

Le Dollar a repris sa glissade et finit en net retrait face à l'Euro, sous les 1,1920.

Le billet semble avoir été affaibli par Jerome Powell qui a confirmé ce jeudi que la politique monétaire resterait ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi soit atteint.

L'inflation pourrait atteindre 2,5% d'ici la fin de l'année mais cette poussée ne serait que temporaire: il faudrait vraiment que la hausse des prix devienne incontrôlable pour que la FED réagisse.



Les 'minutes' de la FED indiquaient mercredi que 'les risques concernant les perspectives de l'inflation apparaissent équilibrés'.



Le billet vert a également pu pâtir de la seconde semaine de hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage: elles rebondissent de +16.000 à 744.000 et affichent un niveau supérieur de 50.000 au consensus.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détendait de -3Pts de base, autour de 1,634%, tandis que les Bunds et OAT affichaient -2,5Pts... une différence carrément pas décisive : ce sont donc les éléments très 'colombes' provenant de la FED qui font la différence.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.