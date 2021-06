Devises : effritement du $, sinon variations insignifiantes.

Léger recul du Dollar en ce lundi, mais très homogène, de l'ordre de -0,2% face aux principales devises de réserve... lesquelles ne varient que de façon millimétrique entre elles.

Le repli du billet s'est d'ailleurs enclenché sur le tard, en fin d'après-midi, en l'absence de données macroéconomiques en Europe comme aux Etats-Unis (à part les commandes industrielles allemandes qui se contractent de 0,2% en avril après une hausse de 3,9% en mars).

Le $ s'échangeait vers 19H autour de 1,2190/E, 109,3 face au yen et 1,418 face à la Livre sterling.



Au cours des prochains jours, doivent paraitre la production industrielle et la balance commerciale des grands pays européens pour avril, ainsi que l'indice ZEW et surtout les décisions de politique monétaire de la BCE après la réunion de son conseil des gouverneurs.



'La BCE devrait décider jeudi de continuer à acheter beaucoup d'obligations au troisième trimestre. Mais minimiser les risques d'inflation est dangereux, même si l'inflation dans la zone euro est encore faible, contrairement aux États-Unis', prévient Commerzbank.



De l'autre côté de l'Atlantique, sont attendus notamment la balance commerciale d'avril, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan et surtout les chiffres de l'inflation pour le mois de mai.







