Devises : la rémunération du $ prend +5Pts VS Euro, et...rien

Surprenante stabilité de la parité Euro/Dollar autour de 1,1850% alors que les rendements respectifs des T-Bonds (+4Pts de base à 1,482%) et des OAT (-1,3Pts vers 0,12%) puis de la plupart des bons du Trésor libellés en Euro (-2,5Pts sur les BTP italiens) divergent assez sensiblement.

Malgré ce surcroit de rendement, le billet vert ne bouge pas.

Il gagne en revanche +0,45% face au Yen (vers 111,65) et face à la Livre (à 1,3765).

Il grappille plus modestement +0,1% face au Franc suisse à 0,9260.



Les cambistes semblent hésiter à revoir leurs positions à la veille de la publication du 'NFP' (chiffres de l'emploi et du chômage) et n'ont donc pas accordé d'importance aux chiffres du chômage hebdo US.



Les inscriptions aux allocations ont diminué de près de -50.000 la semaine du 21 juin aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 364 000 (contre 415 000 la semaine précédente, chiffre révisé)

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 3 469 000, en hausse de 56.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine du 14 juin.

Peu de réactions dans l'après midi aux PMI et ISM manufacturiers: le PMI 'markit' est révisé en baisse à 62,1 par rapport à l'estimation flash de 62,6, mais reste proche de son niveau le plus élevé depuis le début des enquêtes en mai 2007.



Pour une fois l'ISM manufacturier américain confirme exactement la tendance du PMI 'markit' avec une légère révision à la baisse de 61,2 vers 60,6.



Ce que les investisseurs en retiendront, c'est la nouvelle hausse pour la composante 'Prix payés' qui inscrit un record à 92,1 selon Markit... mais la réaction marché obligataire se traduit par de l'indifférence, avec une quasi stagnation à 1,463%.





