Devises : le Dollar se replie après un ISM 'MNFG' en repli

Le Dollar s'est repli ce lundi, de -0,4% face à l'Euro vers 1,2065, de -0,2% face au Yen et au Franc suisse et surtout de -0,7% face à la Livre qui grimpe vers 1,3910/$.



Le billet vert a été un peu affaibli par la légère baisse de la rémunération des T-Bonds vers 1,61%, suite à la publication d'un recul de la croissance de l'activité dans le secteur manufacturier, à 60,7 le mois dernier, contre 64,7 en mars, alors que les économistes l'attendaient en hausse aux abords de 65 (les mauvaises nouvelles redeviennent-elles de bonnes nouvelles ?).



Dans son communiqué, l'ISM attribue ce repli à la pénurie de composants qui touche actuellement le secteur industriel, à la remontée des prix des matières premières et aux difficultés rencontrées en termes de logistique.



La statistique reste cependant supérieure à la barre des 50 points : le secteur vient d'aligner 11 mois consécutifs de croissance depuis sa dernière contraction d'avril 2020.









Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.